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20:56 27.07.2020

Под Офисом президента протестуют против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе

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Под Офисом президента протестуют против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе

Под офисом президента Украины в понедельник вечером проходит акция протеста против реализации последних договоренностей, достигнутых в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы по режиму прекращения огня на Донбассе.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник, под Офисом президента собралось несколько сотен людей. Так, митингующие критикуют договоренности о прекращении огня на востоке Украины, которые, по их мнению, ставят под угрозу жизни военнослужащих, не имеющих возможности открывать огонь в ответ на действия противника

Также протестующие в своих выступлениях напоминали о неоднократных нарушениях аналогичных договоренностей со стороны РФ и поддерживаемых ими наемников.

Кроме того, участники акции разметили транспарант с именами 184 погибших военных, убитых, по их словам, за время президентства Владимира Зеленского.

Участники акции потребовали от главы государства прислушиваться к позиции настоящих, по их мнению, патриотов Украины: тех, кто имел непосредственное отношение к войне на Донбассе. Кроме того они потребовали от президента отправить в отставку главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслана Демченко, министра обороны Украины Андрея Тарана и главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака.

Протестующие также подчеркнули, что ожидают выполнения своих требований до Дня независимости Украины - 24 августа, когда они намерены провести более масштабную акцию и напомнить президенту о своих требованиях.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Теги: #протест #акция #офис_президента
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