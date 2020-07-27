Потребители подключены к электроснабжению, на ТЭЦ-5 устранено повреждение оборудования – КГГА

В Киеве потребители подключены к электроснабжению, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной, устранено. Потребители подключены к электроснабжению", - сообщила пресс-служба КГГА

Районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуги.

Как сообщалось, часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева временно осталась без электроснабжения из-за повреждения оборудования на Киевской ТЭЦ №5.