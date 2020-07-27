Энергетики запитали обесточенные Соломенский и Печерский районы резервной линией на время ликвидации аварии на ТЭЦ-5

Обесточенные Печерский и Соломенский районы Киева по состоянию на 19.50 запитаны к сети, работы по возобновлению постоянной схемы питания клиентов ведутся, сообщила ДТЭК "Киевские электросети".

Согласно сообщению компании на странице в Facebook в понедельник вечером, из-за аварийного отключения на ТЭЦ-5 КП "Киевтеплоэнерго" с дальнейшим отключением первого блока и возгоранием на сети 110 кВ тепловой станции аварийно были обесточены высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети: 5 подстанций 110 кВ и 5 подстанций 35 кВ.

В сообщении указывается, что первые отключения оборудования энергокомпании начались ориентировочно в 18.50, в результате без электроснабжения остались Соломенский и Печерский районы Киева.