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20:38 27.07.2020

В Европе готовятся ко второй волне коронавируса

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В Европе готовятся ко второй волне коронавируса

В европейских странах все активнее готовятся на случай второй волны COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения, пишет The Guardian.

"Европа готовится ко второй волне коронавируса. Постоянные новые вспышки заболевания делают все более реальной перспективу повторного введения ограничительных мер. И все это происходит в ситуации, когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе", - пишет газета.

К примеру, власти Каталонии заявили, что некоторые меры "локдауна" - положения, при котором останавливается общественная жизнь - могут вновь вернуть, если в будущем вспышки коронавируса будет невозможно взять под контроль в течение 10 дней. Почти 8 тыс. новых заражений было зарегистрировано в Каталонии за последние две недели, это половина среди всех случаев, выявленных за этот период в Испании.

"Сейчас впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способны ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности и сотрудничества и коллективными усилиями", - заявил председатель правительства Каталонии Ким Торра.

"Но ситуация - критическая, и, если мы не справимся, нам придется вернуться назад (к мерам ограничения - ИФ)", - добавил он.

Также Торра призвал молодежь перестать устраивать домашние вечеринки, поскольку именно из-за этого растут случая заражения коронавирусом.

В Германии представители здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка.

"Мы должны предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекций", - сказал Шпан.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию.

В Греции собираются ввести обязательное ношение масок не только в супермаркетах, но и в остальных закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. На такие меры власти хотят пойти, потому что число заражений в стране продолжает расти. Представитель правительства Стелиос Петсас отметил, что обязательное ношение масок в церквях - это только вопрос времени. Сейчас в Греции маски также обязательно носить в общественном транспорте, за нарушение грозит штраф в размере 150 евро.

Так, и в Бельгии не исключают, что в стране могут ввести второй "полный локдаун".

Национальный совет безопасности (НСБ) Бельгии, срочно созванный в понедельник на несколько дней раньше, чем планировалось, после шестичасовых дебатов пришел к решению о частичном ужесточении применявшихся мер против пандемии COVID-19. Премьер-министр Софи Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания совета заявила, что эпидемиологические данные тревожны, и руководство страны пытается держать ситуацию под контролем.

"Цель вполне ясна: избежать повторного введения всеобщего режима изоляции и не подвергнуть опасности период начала нового учебного года в сентябре", - сказала Вильмес.

Теги: #коронавирус #европа
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