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20:26 27.07.2020

В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за отсутствия электроснабжения части города

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В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов, приостановленное из-за отсутствия электроснабжения части города

В Киеве возобновлено движение троллейбусных маршрутов после задержки в связи с отсутствием напряжения в электросети, сообщило коммунальное предприятие "Киевпастранс".

"В частности, восстановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50", - сообщается на странице "Киевпастранса" в соцсети Фейсбук.4 Отмечается, что произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной.

"Соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей", - отмечено в сообщении.

Теги: #киев #электроснабжение #проблемы
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