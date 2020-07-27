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20:06 27.07.2020

Глава МИД Украины указал на важность соблюдения принципа взаимности для принятия Украиной решения об эксгумациях

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Глава МИД Украины указал на важность соблюдения принципа взаимности для принятия Украиной решения об эксгумациях

Украина уважает право Польши искать и чествовать исторические места, в том числе места захоронений, в Украине, однако для нее является абсолютно критическим принцип взаимности в этом вопросе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы абсолютно открыты к взаимодействию с Польшей. Мы уважаем право искать и чествовать исторические места, в том числе места захоронений. Но для нас абсолютно критическим, как собственно, для наших польских партнеров, является принцип взаимности. Мы должны подходить к этому крайне чувствительному для наших обществ вопросу на основе не только взаимного уважения, но и синхронизации взаимных решений, которые нами принимаются" - сказал Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве в понедельник.

По словам Кулебы, ныне Украина ожидает принятия Польшей решения о возобновлении одного украинского памятника.

"Была достигнута определенная договоренность между нашими странами, и Украина, согласно этой договоренности, сняла запрет на эксгумацию польских захоронений в Украине. Теперь мы ожидаем на принятие Польшей решения о возобновлении одного украинского памятника. После того, как это будет сделано, у нас будут открыты все возможности для дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере", - пояснил он.

Тем временем министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отметил, что польские учреждения исследуют просьбу украинской стороны о возобновлении таблички в монастыре на могиле граждан Украины.

"Думаю, что эти дела будут решаться соответствующими органами, потому что это вне компетенции Министерства иностранных дел. Мы с господином министром согласны, что должны выходить навстречу, чтобы строить доверие между нашими странами. Знаю, что этот вопрос для Украины важен", - сказал глава МИД Польши.

Теги: #эксгумация #польша #мид
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