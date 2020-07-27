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20:04 27.07.2020

Гибель рабочих "Харьковводоканала" расследуется по статье "нарушение правил безопасности" - полиция

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Гибель рабочих "Харьковводоканала" расследуется по статье "нарушение правил безопасности" - полиция

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели четверых рабочих КП "Харьковводоканал".

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, в понедельник днем четверо сотрудников КП "Харьковводоканал" погибли во время ремонтных работ. По информации полиции, один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия (двое мужчин и женщина). В результате происшествия все четверо погибли от отравления аммиаком.

По предварительной информации, все четверо были без средств индивидуальной защиты.

Теги: #гибель #рабочие #харьков
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