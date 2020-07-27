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19:52 27.07.2020

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ – КГГА

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В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ – КГГА

В Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева в понедельник вечером могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали №5, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Городские службы устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5: в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах могут быть перебои с электроснабжением. Сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной№, - скзаанов с общении КГГА на странице в Фейсбуке.

В КГГА отметили, что сейчас подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также осуществляется переподключение потребителей.

"Ориентировочный срок выполнения работ – 3 часа", - говорится в сообщении.

Так, часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения.

Теги: #киев #электроснабжение #перебои
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