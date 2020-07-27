На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

В Луганской области на шахте "Новодружеская" из-за обвала породы в понедельник погиб горняк, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец.

"Из Луганской области сообщают, что час назад на шахте "Новодружеская" (ГХК "Лисичанскуголь") погиб горняк - Прохорцев Константин Валерьевич 1979 года рождения", - написал Волынец на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Он добавил, что предварительная причина трагедии - обвал породы.