События

19:51 27.07.2020

На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

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На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

В Луганской области на шахте "Новодружеская" из-за обвала породы в понедельник погиб горняк, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец.

"Из Луганской области сообщают, что час назад на шахте "Новодружеская" (ГХК "Лисичанскуголь") погиб горняк - Прохорцев Константин Валерьевич 1979 года рождения", - написал Волынец на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.

Он добавил, что предварительная причина трагедии - обвал породы.

Теги: #гибель #луганская_область #шахтер
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