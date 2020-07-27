Количество электромобилей в Великобритании может достичь 30 млн к 2040г - National Grid

Число электромобилей на британских дорогах к 2040 году может вырасти до 30 млн, свидетельствует несколько сценариев оператора газовых и электросетей National Grid.

По данным компании, в 2019 году лишь 3% продаж новых автомобилей приходилось на электромобили и плагин-гибридные автомобили.

"Даже при самом медленном сценарии декарбонизации автомобили с двигателями внутреннего сгорания не будут продаваться после 2040 года", - отмечается в докладе.

В компании прогнозируют, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут полностью заменены к 2050 году.

Власти Великобритании ранее заявили, что планируют запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 или 2040 года.

Аналитики BloombergNEF, в свою очередь, прогнозируют, что к 2040 году в стране будет 17 млн электромобилей, однако этот прогноз не учитывает возможный запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В National Grid назвали достижимой цель британского правительства по достижению нулевых нетто-выбросов к 2050 году. Компания ожидает, что электрогенерация в стране выйдет на отрицательные показатели нетто-выбросов к 2033 году, благодаря технологиям улавливания и хранение углерода.