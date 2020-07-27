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18:46 27.07.2020

Муфтий Украины просит Кличко переименовать в Киеве улицу в честь Джохара Дудаева

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Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов просит мэра Киева Виталия Кличко и секретаря Киевсовета Владимира Прокопива переименовать в столице улицу в честь чеченского политического деятеля Джохара Дудаева.

"Уважаемые Виталий Кличко и Прокопив Владимир! Обращаемся к вам по вопросу о переименовании улицы в Киеве в честь Джохара Дудаева. Призываем вас поддержать такое предложение, и проголосовать ее в сессионном зале", - написал он на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Муфтий также отметил, что в честь Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах.

"Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины", - добавил муфтий.

Теги: #киев #переименование #улица #муфтий #дудаев
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