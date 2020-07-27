Двое украинцев в США сознались в контрабанде поддельных лекарств

Двое граждан Украины признались в контрабанде в США поддельных лекарств от онкозаболеваний и гепатита, ожидают приговора.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель группы прокуроров офиса генпрокурора Украины, которая ведет которая ведет это расследование по делу о фальсификации лекарств Валерий Зимогляд, речь идет о руководителе фонда "Здоровая нация" (Healthy Nation) Максиме Ненадове и его сотруднике Владимире Николаенко.

"Они признали свою вину в контрабанде в США фальсифицированных лекарственных средств", - сказал он.

Зимогляд сообщил, что вынесение приговоров в США ожидается 4 ноября, Ненадову и Николаенко грозит до 20 лет тюрьмы и до $5 млн штрафов. Они занимались изготовлением фальсификата дорогостоящих препаратов, в том числе онкогруппы, которые продавали в 18 странах мира, и были задержаны в США в ходе проведения спецоперации правоохранительными органами США.

Вместе с тем Зимогляд сообщил, что будет инициировать экстрадицию Ненадова и Николаенко в Украину.

"Судебное заседание состоялось в США, они признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием, но я бы хотел, чтобы их депортировали в Украину и они понесли наказание тут. Я будут инициировать экстрадицию", - сказал он.

Зимогляд напомнил, что Ненадов и Николаенко также являются подозреваемыми в масштабном уголовном деле, которое расследуется Главным следственным управлением Нацполиции под руководством Офиса Генерального прокурора в Украине, о фальсификации 24 дорогостоящих препаратов для лечения онкологических заболеваний (в том числе кейтруда), туберкулеза, гепатита С и В, ВИЧ и других опасных заболеваний.

Препараты выпускались партиями от 1000 до 5-6 тыс. упаковок. Цена, по которой реализовывались лекарства, достигала нескольких тысяч долларов за упаковку.

В преступную группу входили еще пять человек, которые были задержаны в Украине. Им были избраны меры пресечения в виде задержания под стражей, но они были выпущены под залоги от 3 млн грн.

Всего в ходе расследование были идентифицированы около 150 человек, которые принимали участие в производстве и распространении фальсификата (включая дизайнеров, типографов, курьеров и т.д.).

Зимогляд сообщил, что преступная организация действовала около четырех года. Дело готовится к передаче в суд.

"Сейчас подозреваемые должны ознакомится с материалами и после это дело будет передано в суд. Дело объемное, доказательства собраны очень серьезные, убедительные", - сказал он.

Вместе с тем Зимогляд отметил, что, несмотря, на прекращение деятельности преступной группы, производство фальсификата в Украине продолжается.