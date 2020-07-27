Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию (ВГА) города Лисичанск Луганской области.

Соответствующий указ №293/2020 от 27 июля опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту указа, ВГА в Лисичанске создана во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях", согласно которому полномочия военно-гражданских администраций районов и областей начинаются в день вступления в силу президентских актов об их образовании и прекращаются в день открытия первой сессии новоизбранного соответствующего совета.

Указом также поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Закон "О военно-гражданских администрациях" вступил в силу в конце февраля 2015 года.