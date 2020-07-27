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17:57 27.07.2020

У сотрудников Печерского райсуда Киева выявили COVID-19

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У сотрудников Печерского райсуда Киева выявили COVID-19

У сотрудников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19, суд продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Печерского райсуда, сейчас проводится тестирование на коронавирус контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

"Печерский районный суд города Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию", - сказано в сообщении.

В то же время людей просят воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

Как сообщалось, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек и по состоянию на утро понедельника в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Теги: #коронавирус #печерский_суд
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