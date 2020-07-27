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17:49 27.07.2020

Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники с начала суток дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники с начала понедельника по состоянию на 17:00 дважды нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. В течение суток на участках ответственности подавляющего большинства наших подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением двух фактов нарушения режима прекращения огня", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у н.п.Пивденное совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, еще один факт провокации со стороны российских наемников зафиксирован неподалеку н.п.Новомихайловка.

"Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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