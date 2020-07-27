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17:05 27.07.2020

В Николаевской области из-за полученных на предприятии ожогов умерли двое рабочих - полиция

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Правоохранители проводит расследование обстоятельств гибели двух рабочих предприятия в г.Баштанке, которые были с ожогами тела, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Днем 24 июля с медицинского учреждения в Баштанский отдел полиции поступило сообщение о том, что с территории предприятия с ожогами тела были госпитализированы двое работников 52-х и 53-х годов", - говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, установлено, что мужчины проводили сварочные ремонтные работы топливного бака автомобиля DAF, но из-за несоблюдения правил безопасности допустили детонацию дизтоплива, которым был заполнен бак.

"В результате взрыва оба мужчины получили ожоги и были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в течение суток умерли", - добавили правоохранители.

Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Теги: #гибель #предприятие #полиция #николаевская_область #взрыв
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