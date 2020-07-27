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16:26 27.07.2020

Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

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Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского не работает из-за аварийной ситуации с электроснабжением на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщили в Офисе президента Украины.

"27.07.2020, в 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины и сайту электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации (по адресу ул. Юрия Ильенко, Киев), - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОП.

По информации от ответственного лица Госспецсвязи, проблема возникла вследствие аварийной ситуации с электроснабжением.

"По состоянию на 15:40 по кв внешний доступ к официальному сайту президента Украины и сайту электронных петиций восстановлен не был. Департамент IT Офиса президента не получил от ГСССЗИ информации о прогнозируемом времени восстановления доступности сайтов", - указали в ОП.

Теги: #сайт #офис_президента
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