Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четверых рабочих КП "Харьковводоканал".

"Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции в понедельник около 14:15 от работника коммунального предприятия.

Информация внесена в Единый реестр учета. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, ЧП произошло при проведении дренажных работ на территории илового поля в выпускном колодце, куда, по предварительной информации, рабочие спустились без средств защиты.