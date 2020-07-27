События

15:56 27.07.2020

Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

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Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четверых рабочих КП "Харьковводоканал".

"Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции в понедельник около 14:15 от работника коммунального предприятия.

Информация внесена в Единый реестр учета. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской области, ЧП произошло при проведении дренажных работ на территории илового поля в выпускном колодце, куда, по предварительной информации, рабочие спустились без средств защиты.

Теги: #гибель #харьковводоканал #отравление #работники
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