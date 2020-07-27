В Харьковской области пресечена попытка вывезти из страны старинные иконы из натуральных жемчужин – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области пресекли попытку контрабанды из Украины культурных ценностей, среди которых старинные иконы из натуральных жемчужин.

"Организатору контрабандного канала объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харкьовской области. Владислав Абдула.

По информации следствия, харьковчанин скупал иконы по всей Украине. Через интернет он подыскивал покупателей за границей и нелегально переправлял ценности почтой за пределы страны. Подозреваемый прятал иконы внутри компьютерной техники, а почтовые отправления осуществлял от имени подставных лиц.

В рамках уголовного производства следователи СБУ в течение июля задокументировали, как подозреваемый два раза отправлял международные посылки со старинными иконами из натуральных жемчужин в Соединенные Штаты Америки. Правоохранители блокировали эти отправления и изъяли иконы.

По предварительным выводам экспертов, изъятые иконы представляют культурную ценность и имеют историческое значение. Во время обыска по месту жительства подозреваемого в Харькове оперативники и следователи спецслужбы изъяли подготовленные к контрабанде старинные иконы и доказательства преступной деятельности. Сейчас правоохранители идентифицируют около 200 икон, найденных при обыске, в части законности их приобретения.