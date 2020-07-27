События

15:54 27.07.2020

В Харьковской области пресечена попытка вывезти из страны старинные иконы из натуральных жемчужин – СБУ

1 мин читать
В Харьковской области пресечена попытка вывезти из страны старинные иконы из натуральных жемчужин – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области пресекли попытку контрабанды из Украины культурных ценностей, среди которых старинные иконы из натуральных жемчужин.

"Организатору контрабандного канала объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харкьовской области. Владислав Абдула.

По информации следствия, харьковчанин скупал иконы по всей Украине. Через интернет он подыскивал покупателей за границей и нелегально переправлял ценности почтой за пределы страны. Подозреваемый прятал иконы внутри компьютерной техники, а почтовые отправления осуществлял от имени подставных лиц.

В рамках уголовного производства следователи СБУ в течение июля задокументировали, как подозреваемый два раза отправлял международные посылки со старинными иконами из натуральных жемчужин в Соединенные Штаты Америки. Правоохранители блокировали эти отправления и изъяли иконы.

По предварительным выводам экспертов, изъятые иконы представляют культурную ценность и имеют историческое значение. Во время обыска по месту жительства подозреваемого в Харькове оперативники и следователи спецслужбы изъяли подготовленные к контрабанде старинные иконы и доказательства преступной деятельности. Сейчас правоохранители идентифицируют около 200 икон, найденных при обыске, в части законности их приобретения.

Теги: #контрабандпа #сбу #иконы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 24.07.2020
СБУ усилила безопасность в Киеве после событий в Луцке

СБУ усилила безопасность в Киеве после событий в Луцке

11:57 24.07.2020
СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

СБУ идентифицировала всех российских наемников, причастных к гибели украинских военных при освобождении Лисичанска

14:12 23.07.2020
В СБУ сообщили о задержании экс-правоохранителя, которого российские наемники обвиняют в убийстве главаря т.н. "ДНР" Захарченко

В СБУ сообщили о задержании экс-правоохранителя, которого российские наемники обвиняют в убийстве главаря т.н. "ДНР" Захарченко

14:07 23.07.2020
Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" выдвинуто подозрение из-за нанесения государству ущерба на 5 млн грн

04:01 23.07.2020
СБУ подозревает коммерческую структуру из Днепра в финансировании сепаратизма

СБУ подозревает коммерческую структуру из Днепра в финансировании сепаратизма

03:01 23.07.2020
СБУ предупредила несанкционированное вмешательство в работу систем связи военного объекта на Черниговщине

СБУ предупредила несанкционированное вмешательство в работу систем связи военного объекта на Черниговщине

15:20 22.07.2020
Аваков пояснил, что СБУ проводила операцию по автобусу в Луцке даже после выхода из него террориста для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре

Аваков пояснил, что СБУ проводила операцию по автобусу в Луцке даже после выхода из него террориста для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре

13:27 22.07.2020
Луцкий террорист допрошен – глава управления СБУ в Волынской области

Луцкий террорист допрошен – глава управления СБУ в Волынской области

21:59 21.07.2020
Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

Человек, который более 12 часов удерживал заложников в автобусе в Луцке, сдался правоохранителям – СБУ

19:02 21.07.2020
Глава СБУ Баканов о ситуации в Луцке: Делаем все возможное, чтобы заложники оказались в безопасности

Глава СБУ Баканов о ситуации в Луцке: Делаем все возможное, чтобы заложники оказались в безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

Учения "Sea Breeze-2020" показали высокий уровень совместимости и готовности к выполнению общих задач их участников

Российские наемники ночью на Донбассе обстреляли подразделения 36-ой ОБрМП ВСУ, украинские военные пока молчат

НКЦК выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, которые несут угрозу для безопасности государственных и частных ресурсов – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

В США началась финальная фаза испытаний вакцины от коронавируса, в которых участвуют 30 тыс. человек

САП и НАБУ вновь предотвратили нанесение многомиллионного ущерба "ОГХК"

Сайт президента Украины не работает из-за аварии, время восстановления доступа пока не известно – ОПУ

Четверо рабочих "Харьковводоканала" погибли во время ремонтных работ в колодце

Почти три десятка человек эвакуировали из запорожского отеля "Intourist hotel Zaporizhzhya" из-за загоревшегося в урне мусора – ГСЧС

На вооружении у спецназа Нацгвардии теперь стоят штурмовые винтовки UAR-15

Страхование рисков может стать спасательным кругом для строительной отрасли в кризисный период - Авдеев

Учения "Sea Breeze-2020" показали высокий уровень совместимости и готовности к выполнению общих задач их участников

Бужанский обратился в полицию по поводу фейковых ситилайтов с его изображением в Киеве

Зеленскому сообщили о закрытии 37 ночных клубов в стране, он отметил важность понимания ответственности за эпидемическую ситуацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА