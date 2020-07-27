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15:38 27.07.2020

Почти три десятка человек эвакуировали из запорожского отеля "Intourist hotel Zaporizhzhya" из-за загоревшегося в урне мусора – ГСЧС

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Почти три десятка человек эвакуировали из запорожского отеля "Intourist hotel Zaporizhzhya" из-за загоревшегося в урне мусора – ГСЧС

В понедельник в 12:22 на пульт раннего обнаружения пожара охранной фирмы поступило сообщение о задымлении в гостинице на проспекте Соборной в Вознесеновском районе Запорожья, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Так как это объект с массовым пребыванием людей, подразделения ГСЧС были направлены на место происшествия по высшему номеру вызова. Всего привлекли 15 единиц техники, из них 3 автолестницы, и 60 человек личного состава. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горел мусор в урне на площади 0,5 кв.м", - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали сотрудники отеля с помощью подручных средств до прибытия подразделений ГСЧС.

"Из-за задымления на седьмом этаже пожарные эвакуировали 8 жильцов и 20 сотрудников отеля. От медицинской помощи люди отказались. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По факту происшествия ведется расследование", - отметили в ГСЧС.

Теги: #гсчс #пожар #запорожье
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