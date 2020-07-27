На вооружении у спецназа Нацгвардии теперь стоят штурмовые винтовки UAR-15

В Национальной гвардии Украины начали перевооружение некоторых подразделений в соответствии с натовскими стандартами.

"Сейчас отдельный отряд специального назначения Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм", - сообщается на странице Нацгвардии в соцсети Фейсбук в понедельник.

Согласно информации, такое перевооружение позволяет более органично осуществить переход на качественно новый уровень выполнения боевых задач и логистического обеспечения военных формирований, сдерживающих внешнюю вооруженную агрессию.