Страхование строительных рисков может стать "спасательным кругом" для отрасли в кризисный период, считает и.о. главы Одесского управления Государственного архитектурно-строительного контроля Александр Авдеев.

Чтобы добиться такого результата и внедрить в Украине практику, которая уже многие годы действует в развитых странах мира, при проработке законодательных изменений относительно реформы ГАСИ необходимо учесть разницу между финансовыми и техническими рисками в строительстве. Первые касаются, в первую очередь, срывов сроков строительства или неправомерного использования средств инвесторов. Такие риски, считает А. Авдеев, можно страховать уже сейчас, поскольку для этого требуется лишь участие банков в качестве независимого посредника между инвесторами и застройщиками, а банковская сфера Украины признана хорошо урегулированной.

"На практике банковский надзор выражается в поэтапном финансировании объекта строительства. Источником финансирования могут быть как кредитные средства самого банка, так и инвесторов… При этом средства… замораживаются до определенного события. Например, сдачи объекта в эксплуатацию, - объясняет А. Авдеев. – И ни строительная компания, ни инвестор не имеют доступа к этим средствам. В результате, если застройщик выполнил свои обязательства, то он получает деньги на свой счет, не выполнил – деньги возвращаются инвесторам".

Кроме того, такой механизм позволил бы перенаправить средства из ОВГЗ в реальный сектор экономики и стимулировал бы привлечение иностранных инвестиций в отрасль.

Кроме финансовых рисков, существуют технические – нарушения технологий строительства, норм безопасности, использование некачественных строительных материалов.

"В концепции "реформы" государственного архитектурно-строительного контроля этот вопрос описан максимально общими фразами. И в идеале для государства действительно было бы хорошо полностью "спихнуть" ответственность за качество, экологичность и безопасность строительных работ на страховые компании. Случись что – все вопросы к ним, - пишет Александр Авдеев в своем блоге. – Проблема, однако, в большом количестве объектов и процессов контроля в строительстве. Страховым компаниям придется серьезно потратиться, чтобы работать в этой сфере. В итоге все расходы переложат на застройщика, а те заложат их в квадратный метр. То есть – на покупателей, которые и так не спешат расставаться с живыми деньгами".

А. Авдеев считает, что, чтобы достичь поставленных целей, государство должно реализовать продуманную схему имплементации страхования строительных рисков: сделать возможным добровольное страхование и осуществлять жесткий контроль незастрахованного строительства, пока такая система не превратится в отработанную практику. После этого можно будет вводить обязательное страхование наиболее распространенных рисков для всех компаний.