Учения "Sea Breeze-2020" показали высокий уровень совместимости и готовности к выполнению общих задач их участников

В результате учений "Sea Breeze-2020" их участники приобрели опыт по дистанционному планированию и управлению многонациональных сил, что продемонстрировало высокий уровень взаимосовместимости и готовности к выполнению общих заданий, заявляет замкомандующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 1-го ранга и руководитель учений от украинской стороны Алексей Доскато.

"К сожалению, в этом году мировая пандемия внесла изменения в наши планы. Но мы вместе преодолели этот вызов. Мы изменили формат учений, оставив неизменной их главную цель - повышение безопасности в черноморском регионе. Также мы приобрели опыт по дистанционному планированию и управлению применением многонациональных сил, что продемонстрировало высокий уровень нашей взаимосовместимости и готовности к выполнению общих заданий", - сказал он в ходе телефонного брифинга в понедельник.

Доскато добавил, что участники учений успешно отработали большой спектр заданий по тактичному маневрированию, ведению противолодочной обороны, универсальной обороны кораблей на переходе моря и операции по перехвату и обеспечению безопасности действий на море и пополнению запасов. Также в этом году впервые отработали дистанционную интеграцию штабов, условное поражение морской цели звеньями штурмовой авиации, уничтожение цели звеном морской авиации, вертолетами Ми-8.

"В целом, мы провели более 100 корабельных боевых учений, общая наплаваность кораблей составила более 1,5 тыс. морских миль. Общий налет составил более 50 часов. План учения успешно выполнен, срывов и переносов плана не было. В учении приняли участие более 2 тыс. человек личного состава, около 23 надводных кораблей и 19 воздушных суден", - отметил заместитель командующего ВМС ВСУ.

Он также указал, что украинско-американские учения серии Sea Breeze, которые проводятся с 1997 года, являются важным фактором укрепления взаимодействия и региональной безопасности.

"Проведенные нами меры подготовки в который раз продемонстрировали важность для мирового сообщества вопросов безопасности в черноморском регионе, наше единство во взглядах относительно обеспечения мира и стабильности, защиты свободного судоходства и верховенства международного права", - подчеркнул Доскато.

По его словам, это особенно важно на данный момент, когда ситуация в регионе напряженная, а РФ осуществляет агрессию против Украины, оккупировала украинский Крым и игнорирует на море все нормы международного права.