События

14:13 27.07.2020

Бужанский обратился в полицию по поводу фейковых ситилайтов с его изображением в Киеве

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Бужанский обратился в полицию по поводу фейковых ситилайтов с его изображением в Киеве

Народный депутат Максим Бужанский (фракция “Слуга народа”) обратился в полицию относительно фейковых ситилайтов в Киеве с изображениями его и президента Украины Владимира Зеленского.

“Максим Бужанский обратился в полицию для возбуждения уголовного дела по размещению провокационных ситилайтов, где без разрешения используется его изображение”, - сообщает партия “Слуга народа” в Фейсбуке в понедельник.

Как отмечается в сообщении, речь идет о распространенных в Киеве ситилайтах с изображением потенциального кандидата в мэры Днепра Максима Бужанского и которые в политической силе считают провокационными.

Как видно из фото ситилайта, обнародованного под постом партии, на нем - на первом плане - Бужанский и Зеленский и надпись “Зе! - пришло время возвратить долг Днепру! Кто, как не Бужанский?”.

Теги: #бужанский #полиция #выборы
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