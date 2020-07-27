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14:03 27.07.2020

В Свято-Феодосиевском монастыре в Киеве вспышка COVID-19, проводится дезинфекция

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В Свято-Феодосиевском монастыре в Киеве вспышка COVID-19, проводится дезинфекция

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирована на территории Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве, сообщается на Телеграм-канале Офиса президента в понедельник.

В ходе совещания президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки, в частности, в общежитии НТУУ "КПИ" и в монастыре.

"Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре, на его территории, а также в общежитии университета (НТУУ "КПИ" – ИФ) проводят дезинфекцию. Основные христианские конфессии из-за эпидемической ситуации отказались от Крестного хода ко Дню Крещения Руси", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тыс чел.

Как сообщалось, с 22 по 26 июля в одном из общежитий Института спецсвязи и защиты информации НТУУ "КПИ" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом - лабораторно было подтверждено 52 случая среди курсантов. Всего в общежитии проживают 152 курсанта. В общежитии были начаты работы по дезинфекции, были определены места для изоляции заболевших.

Теги: #киев #коронавирус #монастырь
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