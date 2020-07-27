Прокурором Киева стал Олег Кипер, ранее занимавший должность зампрокурора столицы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры Киева нового руководителя - Олега Кипера, ранее занимавшего должность заместителя прокурора города, сообщает Офис генпрокурора.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", - сказала Венедиктова, представляя нового руководителя прокуратуры столицы.

В свою очередь Кипер заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Кипер работает в органах прокуратуры с 2001 года, работал следователем, прокурором отдела в региональных прокуратурах, в июне 2020 был назначен на должность заместителя прокурора Киева.