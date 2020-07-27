Российские наемники ночью на Донбассе обстреляли подразделения 36-ой ОБрМП ВСУ, украинские военные пока молчат

Российские наемники обстреляли подразделения 36-ой отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов после полуночи 27 июля, потерь со стороны Объединенных сил нет, сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. К сожалению, со стороны противника в 0.20-0.45 был обстрел подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты стрелковым оружием, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не было", - сказал он на брифинге в понедельник.

Кроме того, по словам Кравченко, около 9 часов утра в полосе ответственности 79-ой бригады при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и установил три мины ПОМ.

"Опережая вопрос о возможности открытия огня в ответ, подчеркиваю: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Как командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне ООС, заверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни наших военнослужащих, ответ Вооруженных сил будет мгновенным и решительным", - подчеркнул сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант.

Он добавил, что в частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера, все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договоренностей, "ведь теперь речь идет о реальной возможности прекратить огонь с обеих сторон".

"Мы знаем цену "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня. Хочу заверить всех: мы действительно стремимся к миру, однако пусть наше миролюбие не вводит в заблуждение противника и не расценивается, как слабость. Мы всегда готовы дать адекватный отпор врагу", - сказал Кравченко.

Как сообщалось, в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля, с 00.01 27 июля вступило в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе.