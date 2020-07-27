В доме в Подольском районе Киева произошёл взрыв, пострадавших нет – полиция

В жилом доме в Подольском районе Киева в понедельник утром произошёл взрыв, пострадавших нет, повреждения незначительные, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Подольском райуправлении полиции.

"Около 5 утра в жилом доме по ул Нижний вал произошёл взрыв неизвестного предмета, на лестничной пролёте 2 этажа, повреждены окна и отделка, пострадавших нет", - рассказали в райуправлении.

В полиции отметили, что в настоящее время уголовное производство еще не открыто, решается вопрос правовой квалификации происшествия.