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11:15 27.07.2020

В доме в Подольском районе Киева произошёл взрыв, пострадавших нет – полиция

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В доме в Подольском районе Киева произошёл взрыв, пострадавших нет – полиция

В жилом доме в Подольском районе Киева в понедельник утром произошёл взрыв, пострадавших нет, повреждения незначительные, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Подольском райуправлении полиции.

"Около 5 утра в жилом доме по ул Нижний вал произошёл взрыв неизвестного предмета, на лестничной пролёте 2 этажа, повреждены окна и отделка, пострадавших нет", - рассказали в райуправлении.

В полиции отметили, что в настоящее время уголовное производство еще не открыто, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Теги: #киев #взрыв #полиция
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