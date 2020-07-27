В центральном аппарате Гослесагентства вспышка коронавируса

Глава Гослесагентства Украины Василий Кузьович сообщает о вспышке острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, среди сотрудников центрального аппарата Гослесагентства

"После подтверждения у трех работников центрального аппарата Гослесагентства этой болезни, все сотрудники сдали ПЦР-тесты. К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пяти работников центрального аппарата Гослесагентства", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, в Гослесагентстве начали оперативно принимать все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.