Боец "Азова" Черевко умер в реанимации после жестокого избиения в Запорожье

Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после избиения, умер солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка "Азов" Нацгвардии Украины Олег Черевко с позывным "Смерть", сообщает пресс-служба полка.

"Вечером 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку, его постигла трагедия. Ожидая жену под магазином, азовец не смог стерпеть нахальное поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Наш собрат сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

"Полк "Азов" выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям павшего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего собрата. Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти", - заявили в полку.

В "Азов" Черевко пришел в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Он служил в рядах в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом из Запорожья.

Как сообщалось, 21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы.

Отмечается, что после совершения преступления преступник с места происшествия скрылся. Работники полиции установили его личность и местонахождение. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Правоохранители задержали его для проведения дальнейших следственных действий.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем 24 июля в отделе коммуникации полиции Запорожской области сообщили, что Коммунарский райсуд избрал меру пресечения с минимальным залогом в 40 тыс. грн ранее осужденному мужчине, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему.