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10:42 27.07.2020

Анкара и Киев обсуждают вопрос совместной разработки и производства дронов Bayraktar в Украине – посол Турции

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Анкара и Киев обсуждают вопрос совместной разработки и производства дронов Bayraktar в Украине – посол Турции

Анкара и Киев обсуждают вопрос совместной разработки и даже производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий, сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Системы беспилотных летательных аппаратов Bayraktar уже были закуплены Украиной. У нас были дискуссии на разные темы, и этот вопрос также обсуждался двумя странами. Также обсуждается совместная разработка даже еще более мощных систем, и даже, производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинском сотрудничестве, включая и этот конкретный элемент", - сказал Гюльдере в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в этом году у обеих стран были две важных встречи в области оборонной промышленности.

"Недавно, в этом месяце, был визит министра обороны Турции в Украину, и также была встреча наших оборонных промышленностей, включая представителей министерств обороны, в начале этого года. В ходе этих встреч мы обсудили очень важные проекты, которые сделают Турцию и Украину сильнее вместе, помогут нам улучшить нашу национальную безопасность, вместе разрабатывать определенные системы. Мы очень интенсивно работаем в этой области", - пояснил посол.

Он также отметил, что соглашение о военном финансовом сотрудничестве является элементом, который помогает упростить, ускорить работу по закупкам.

"Через эти контакты мы уже разработали ряд специальных проектов, и с помощью еще нескольких взаимных визитов мы сможем определить, какие именно секторы будут задействованы в этой программе, и какая сторона будет двигаться в каком направлении. Снова-таки, это еще один элемент, который делает турецко-украинское сотрудничество в области оборонной промышленности сильнее", - подчеркнул Гюльдере.


Полный текст интервью с послом Ягмуром Ахметом Гюльдере будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #дроны #турция #украина #bayraktar
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