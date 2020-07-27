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10:39 27.07.2020

Посол Турции: мечеть принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева

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Посол Турции: мечеть принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева

Обсуждение дизайна мечети, строительство которой планируется в Киеве, продолжается, а вопрос места ее возведения в большей степени решен, заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Украина - это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве. Вопрос земли в большей степени решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", - сказал Гюльдере в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что после того, как эта фаза обсуждения дизайна закончится, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.

"У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику", - подчеркнул посол.

По его словам, мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.

"Пока стоит сфокусироваться на дизайне. Когда будет выполнена эта работа, начнутся официальные процедуры утверждения и потом станет известно, где она будет. Но я могу сказать, что планируется ее построить в месте, расположенном в центре Киева. Надеюсь, что больше деталей появится в ближайшие месяцы", - проинформировал дипломат.

Теги: #киев #гюльдере #турция #мечеть
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