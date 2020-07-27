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10:17 27.07.2020

Почти половина британцев полагают, что РФ вмешивалась в референдум по Brexit

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Почти половина британцев полагают, что РФ вмешивалась в референдум по Brexit

49% британских избирателей считают, что Россия пыталась повлиять на ход референдума 2016 года по выходу Великобритании из ЕС, сообщило в воскресенье издание The Guardian со ссылкой на данные соцопроса, проведенного компанией Opinium.

В то же время 23% респондентов придерживаются противоположного мнения по этому вопросу.

Что касается последних всеобщих выборов в Великобритании 2019 года, то 47% опрошенных также думают о вмешательстве России, а 24% вероятность этого отрицают.

Кроме референдума 2016 года и выборов 2019 года, авторы опроса спрашивали мнение респондентов по поводу всеобщих выборов 2015 и 2017 годов, а также референдума 2014 года о независимости Шотландии. The Guardian указывают, что в каждом из этих случаев число респондентов, кто склонен думать о российском вмешательстве, превышает число считающих обратное.

Так, касательно референдума 2014 года 40% опрошенных заявили, что Россия вмешивалась в его процесс, а 28% так не считают. Показатели для выборов 2015 года - 42% против 28%, для выборов 2017 года - 46% против 25%.

Комитет по разведке парламента Великобритании на прошлой неделе обнародовал доклад о роли российского влияния на страну, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода. При этом авторы полагают, что нашли вызывающие у них доверие сообщения о попытках российского влияния на референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

Однако, согласно документу, определить, насколько эффективными оказались попытки российской стороны оказать влияние на избирателей во время референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году, будет практически невозможно.

В докладе также утверждается, что Британия является одной из основных мишеней для разведки России и дезинформации. Авторы доклада призвали британское руководство наделить большим количеством инструментом спецслужбы, чтобы достойно противостоять угрозе, которую они видят в деятельности России.

Теги: #рф #brexit #британия
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