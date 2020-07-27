У 70 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки, 8 госпитализировали - Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек и по состоянию на утро понедельника в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет. И 3 девочки от 6 до 9 лет. 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. И трое мальчиков от 3 до 8 лет", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его информации, в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев.