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10:11 27.07.2020

У 70 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки, 8 госпитализировали - Кличко

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У 70 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки, 8 госпитализировали - Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек и по состоянию на утро понедельника в столице уже 7690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет. И 3 девочки от 6 до 9 лет. 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. И трое мальчиков от 3 до 8 лет", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его информации, в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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