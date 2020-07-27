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09:34 27.07.2020

В Украине за сутки выявлено 807новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 315 человек, 11 новых жертв вируса

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В Украине за сутки выявлено 807новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 315 человек, 11 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 807 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 315 – выздоровели, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Днем ранее, 27 июля, сообщалось о 920 новых заболевших COVID-19 за сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 310 – выздоровели.

25 июля, сообщалось о 1 106 новых инфицированных, 24 июля, сообщалось о 972 заболевших, 23 июля – о 856, 22 июля - о 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших COVID-19.

По словам Степанова, за минувшие сутки заболели 65 детей и 43 медика, госпитализирован был 161 человек.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника превысило :65 тыс человек - 65 656 инфицированных, выздоровели – 36 122, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 616 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 27 918 человек, что на 481 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ровенской (78) областях и в Киеве (70).

Теги: #коронавирус #минздрав
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