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09:16 27.07.2020

Приказ командующего ООС о прекращении огня на Донбассе соответствует мерам, определенным ТКГ

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Приказ командующего ООС о прекращении огня на Донбассе соответствует мерам, определенным ТКГ

В Командовании объединенных сил подтверждают, что приказ командующего ООС о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе соответствует мерам, определенным Трехсторонней контактной группой от 22 июля.

"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020г, Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020г издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020г", - говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Теги: #перемирие #оос #ткг
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