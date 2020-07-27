В суд направлен обвинительный акт в отношении 3 должностных лиц растративших около 1,4 млн грн

В суд направлен обвинительный акт в отношении 3 должностных лиц, которые подозреваются в растрате около 1,4 млн грн госсредств при осуществлении ремонтных работ на госпредприятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области следственным отделом Управления СБУ в Черкасской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению 3 должностных лиц черкасского предприятия в растрате государственных средств в сумме почти 1 млн 400 тыс. грн при осуществлении ремонтных работ на государственном предприятии. Сейчас обвинительный акт по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд", – сказано в сообщении прокуратуры, обнародованном в понедельник утром.

По версии следствия, обвиняемые умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору между собой, в период с февраля 2017 года до конца 2018 года, во время ремонта помещения госпредприятия завышали объемы и стоимость фактически выполненных ремонтных работ, в результате чего растратили госсредства в особо крупных размерах.