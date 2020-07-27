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06:16 27.07.2020

Более 10 млн человек в мире излечились от коронавируса с начала пандемии

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Более 10 млн человек в мире излечились от коронавируса с начала пандемии

Всего в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний излечились 10 млн 042 тыс. 362 человека, сообщил портал Worldometer.

В то же время, по данным портала, который специализируется на статистических данных, связанных с важнейшими мировыми событиями, по состоянию на 5:00 по киевскому времени понедельника число жертв инфекции достигло 652 тыс. 039, общее количество заразившихся - 16 млн 412 тыс. 815.

Уровень смертности от вируса составил 83,7 на 1 млн жителей планеты.

Теги: #вирус #мир #выздоровление
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