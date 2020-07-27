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05:08 27.07.2020

Минздрав Украины утвердил очередные изменения в протокол лечения COVID-19

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Минздрав Украины утвердил очередные изменения в протокол лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины утвердило очередные изменения в протокол лечения COVID-19, сообщил на брифинге в воскресенье глава Минздрава Максим Степанов.

      "Был добавлен препарат "Дексаметазон" с четким определением "Для использования только для кислородозависимых пациентов в тяжелом состоянии". Также новыми изменениями расширено применение препарата "Ремдесивир", а использование "Лопинавира" и "Ритонавира" полностью исключено", - говорится в информации по итогам брифига Степанова, обнародованной на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

      Также внесены изменения в применение гидроксихлорохина: "теперь его возможно применять при средней степени тяжести заболевания и только для лечения взрослых".

Теги: #коронавирус #протокол #минздрав #лечения
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