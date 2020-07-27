В Донецкой области восстановлен водопровод, начата подача воды в Покровск и Покровскую группу городов

В Донецкой области отремонтирован поврежденный участок трубопровода канала Северский Донец-Донбасс, начата подача воды в Покровск и Покровскую группу городов, сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

"Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" завершили ремонт поврежденного участка левой ветви трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, что позволило начать подачу воды в Покровск и Покровскую группу городов", – сказано в сообщении на странице