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03:51 27.07.2020

В Донецкой области восстановлен водопровод, начата подача воды в Покровск и Покровскую группу городов

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В Донецкой области восстановлен водопровод, начата подача воды в Покровск и Покровскую группу городов

В Донецкой области отремонтирован поврежденный участок трубопровода канала Северский Донец-Донбасс, начата подача воды в Покровск и Покровскую группу городов, сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

"Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" завершили ремонт поврежденного участка левой ветви трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала Северский Донец-Донбасс, что позволило начать подачу воды в Покровск и Покровскую группу городов", – сказано в сообщении на странице

Теги: #ремонт #вода #донецкая
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Интерфакс-Украина
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