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02:36 27.07.2020

В Беларуси за сутки выявлено 130 случаев коронавируса, четыре пациента скончались

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В Беларуси за сутки выявлено 130 случаев коронавируса, четыре пациента скончались

В Беларуси по состоянию на 26 июля зарегистрированы 67 тыс. 132 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 130 случаев против 156 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 (на 25 июля - 530) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 25 июля выздоровели и выписаны 60 тыс. 425 пациентов (на 25 июля - 60 тыс. 092), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 333 человека.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн. 251 тыс. 359 тестов на коронавирусную инфекцию (на 25 июля - 1 млн. 241 тыс. 624).

Теги: #статистика #коронавирус #беларусь
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