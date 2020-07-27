На Буковине лабораторно подтверждено 42 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 42 новых случая коронавирусной инфекции, выздоровело 59 ранее заразившихся, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

"Специалисты областного лабораторного центра обнаружили 42 новых случая коронавируса. Было исследовано 282 образца", – написал Осачук на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Глава ОГА отметил, что общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5634 человека.

Осачук подчеркнул, что за последние сутки 59 буковинцев выздоровели.