На Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, за сутки воскресенья российские наемники 13 раз открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий ранен

На Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, за сутки воскресенья, 26 июля, российские наемники 13 раз открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий получил ранения, возле Михайловки противник осуществил провокацию с использованием запрещенных противопехотных мин, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По информации штаба, обнародованной на странице в Фейсбук в ночь на понедельник, меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом отмечается, что подразделения из состава ООС готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей.

"Стоит отметить, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих у которых "якобы изымают штатное вооружение" могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части", – сказано в сообщении.

Кроме того, за сутки 26 июля российские наемники на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы.

В частности у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. Зафиксировано применение минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелкового вооружения.

Недалеко от Счастья противник применил снайперское оружие, а вблизи Авдеевки было выпущено три реактивных снаряда калибра 122-мм и велся огонь из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе отметили, что в пяти случаях подразделения ООС из штатного вооружения открывали огонь.

"За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей", – говорится в сообщении.

Также, накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня противник сделал очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и совершил минировании украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. "Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 относится дистанционным и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов", – уточнили украинские военные.

"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – добавили в штабе.

Кроме того, российские наемники продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома. Так, 26 июля 2020 по направлению н.п. Яковлевка в сторону н.п. Авдеевка противник применил минометы калибра 82-мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82-мм. "Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – заявили в штабе.