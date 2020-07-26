США и Великобритания поддерживают усилия Украины по ожидаемому вступлению в силу режима прекращения огня на Донбассе

США и Великобритания поддерживают усилия Украины, направленные на вступление в силу с 27 июля режима устойчивого прекращения огня на Донбассе.

"США крепко поддерживают решительные усилия Украины по полному внедрению прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращения огня, согласованные Трехсторонней контактной группой, вступают в силу 27 июля", - говорится в сообщении на Фейсбук-странице посольства США в Украине в воскресенье.

В посольстве США считают, что соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданскому населению, которое пострадало от насилия, продолжающегося более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах по прекращению огня. "Я действительно верю, что это реализуется, и гражданские лица на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия. Россия должна выполнять обязательства, включая влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает в Украине", - отметила она.