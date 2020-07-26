Международные партнеры Украины будут незамедлительно проинформированы в случае нарушения врагом договоренности о прекращении огня

Международные партнеры Украины будут незамедлительно проинформированы в случае нарушения врагом договоренности о режиме устойчивого прекращении огня на Донбассе, которое должно начаться с 27 июля, отмечает представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

"Мы понимаем, что договоренность о режиме прекращения огня является военно-политической между сторонами ТКГ (Украина, РФ, ОБСЕ как посредник). Поэтому юридическая ответственность за нарушение режима прекращения огня не применяется. Вместе с тем мы можем говорить о политической ответственности нарушителя такой договоренности в форме санкций или иных мер международного воздействия. Поэтому в случае нарушения врагом договоренностей незамедлительно будут проинформированы международные партнеры", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

Костин указал, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 56/83 от 12 декабря 2001 года создает международно-правовую базу для ответных действий в порядке самообороны. "То есть в случае нарушения вооруженными формированиями на территории ОРДЛО Украины режима тишины, мы имеем полное право на самооборону и ответный огонь", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что Украина хочет мира, но безопасность украинских граждан, в том числе военных, является приоритетом. "За соблюдением режима на каждом из участков следят не только представители СММ ОБСЕ, но и украинские военнослужащие, преимущественно – с боевым опытом (в том числе – участники миротворческих операций)", - напомнил он.

Костин также заявил, что Украина готова к миру только на ее условиях и к выборам в ОРДЛО Украины только после деэскалации, при соблюдении режима тишины, после разоружения военных формирований на территории ОРДЛО и выведения иностранных войск с территории Украины, а также при соблюдении Копенгагенских стандартов ОБСЕ (без боевиков, после возвращения контроля над границей) и только в украинском правовом поле.

"У нас есть на то политическая воля президента Украины и его команды – прекратить войну на временно оккупированной территории Украины, где гибнут люди, чтобы вернуть там закон и привычный жизненный уклад, восстановить в полном объеме права и социальные гарантии нашим гражданам, которые пострадали и продолжают страдать от оккупации. Мы и далее будем вести свою "войну" – но на дипломатическом фронте, при международной поддержке, до тех пор, пока не добьёмся полной реинтеграции временно оккупированных территорий для того, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни в единой Украине", - отметил он.