Около 2 млн грн вознаграждения за уничтоженную вражескую технику получили бойцы ВСУ с начала 2019г

С начала 2019г украинские военные уже получили около 2 млн грн вознаграждения за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации подверглись многочисленным потерям в БПЛА, армейских грузовиках, орудиях, минометах и тому подобное. Только с начала 2019г, по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 млн грн", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20гг военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 млн грн (из них 2,5 млн грн в 2020г). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 млн грн (из них 12,9 млн грн в 2020 г).

В Генштабе напоминают, что вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада.

Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть.