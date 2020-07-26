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22:47 26.07.2020

Около 2 млн грн вознаграждения за уничтоженную вражескую технику получили бойцы ВСУ с начала 2019г

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Около 2 млн грн вознаграждения за уничтоженную вражескую технику получили бойцы ВСУ с начала 2019г

С начала 2019г украинские военные уже получили около 2 млн грн вознаграждения за 76 единиц уничтоженной военной техники российских оккупантов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

      "За период 2019-20 годов вооруженные формирования Российской Федерации подверглись многочисленным потерям в БПЛА, армейских грузовиках, орудиях, минометах и тому подобное. Только с начала 2019г, по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченного вознаграждения за уничтожение техники составила почти 1,9 млн грн", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

      Кроме того, за успешное выполнение боевых задач в течение 2019-20гг военнослужащим выплачено вознаграждение в сумме 6,3 млн грн (из них 2,5 млн грн в 2020г). За участие в боевых действиях за этот же период - 34,1 млн грн (из них 12,9 млн грн в 2020 г).

В Генштабе напоминают, что вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении (захвате) техники, в зависимости от личного вклада.

      Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между военнослужащими, которые выполняли задачи в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть.

Теги: #всу #вознаграждение #донбасс
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