Кандидат в президенты Беларуси Канопацкая заявила об угрозах в адрес своих детей

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила, что в адрес ее детей поступают угрозы и поэтому она не проводит предвыборные пикеты.

"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - написала Канопацкая в воскресенье в Facebook.

По ее словам, действующая власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной". "К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак", - добавила политик.

Канопацкая отметила, что поэтому намерена проводить агитацию на предприятиях. "Там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждём ответов", - написала она.

В минувший понедельник стало известно, что другой кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей за границу в связи с угрозами в их адрес. Об угрозах она сообщала еще в июне.

Кроме того, в пятницу экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало сообщил, что покинул территорию республики вместе с детьми и находится в Москве. Супруга Цепкало, Вероника Цепкало, позднее пояснила, что в школу ее детей приходила прокуратура и "просили учителей написать заявления". "Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - отметила она.

По словам Вероники Цепкало, "именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность". Сама она осталась в Беларуси, поскольку участвует в избирательной кампании Тихановской.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.