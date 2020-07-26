Зеленский и Путин согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе

Президенты Украины и России Владииир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили детали взаимодействия в части разминирования на Донбассе, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

"Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.