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18:15 26.07.2020

В Польше второй день подряд растет количество болеющих коронавирусом

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В Польше второй день подряд растет количество болеющих коронавирусом

В Польше по состоянию на воскресенье подтверждены 443 новых случая инфицирования COVID-19, 7 человек из числа ранее заболевших скончались, 334 - выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 25 июля, сообщалось о 584 новых случаях инфицирования, 422 выздоровевших и 9 скончавшихся.

24 июля было 458 новых случаев инфицирования, 456 выздоровевших и 4 скончавшихся.

23 июля было 418 новых случая инфицирования, 402 выздоровевших и 9 скончавшихся.

22 июля было 380 новых заболевших, 368 выздоровевших, 6 жертв.

21 июля было 399 новых случая инфицирования, выздоровели 232, 9 жертв.

В настоящее время, по данным worldometers.info, активных больных в Польше 8 641 (на 102 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии зафиксированы 43 065 случая инфицирования, умер 1 671 человек, выздоровели 32 753 человека.

Теги: #коронавирус #польша
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