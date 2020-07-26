События

15:17 26.07.2020

В Харькове возле автомойки произошел взрыв

1 мин читать
В Харькове возле автомойки произошел взрыв

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства взрыва, который произошел вблизи автомойки по ул.Глебовская в воскресенье.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, владелец обнаружил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад и сообщили об этом правоохранителям.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал... В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #взрыв #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 25.07.2020
В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения, полиция открыла производства

В Киеве на Печерске двое студентов-иностранцев получили огнестрельные ранения, полиция открыла производства

12:22 25.07.2020
В Кривом Роге из-за денег похитили мужчину и двое суток держали на привязи в собачьем ошейнике

В Кривом Роге из-за денег похитили мужчину и двое суток держали на привязи в собачьем ошейнике

05:24 25.07.2020
Врач, по вине которого пациент ослеп на один глаз, предстанет перед судом

Врач, по вине которого пациент ослеп на один глаз, предстанет перед судом

16:03 24.07.2020
В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

В Тернополе неизвестный сообщил о минировании ж/д колеи, взрывное устройство не обнаружено

15:51 24.07.2020
В Харькове суд взял под стражу вероятного сообщника "луцкого террориста"

В Харькове суд взял под стражу вероятного сообщника "луцкого террориста"

13:07 24.07.2020
Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

Правоохранители сообщили о подозрении экс-директору предприятия "Укроборонпрома" за нанесение государству 5 млн грн убытков

11:57 24.07.2020
Полиция Киевщины проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, застрелившего бизнесмена

Полиция Киевщины проводит мероприятия по задержанию вооруженного злоумышленника, застрелившего бизнесмена

10:32 24.07.2020
Полиция продолжает поиски злоумышленника из Полтавы, удерживавшего в заложниках полицейского

Полиция продолжает поиски злоумышленника из Полтавы, удерживавшего в заложниках полицейского

03:53 24.07.2020
В Харькове пресечена деятельность группы, под видом сотрудников СБУ требовавшей деньги с предпринимателей

В Харькове пресечена деятельность группы, под видом сотрудников СБУ требовавшей деньги с предпринимателей

18:48 23.07.2020
Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

Полиция Киевской области предотвратила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и 20 кг грибов из зоны ЧАЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов: до 20-25% результатов ПЦР-исследований на коронавирус могут быть ложноотрицательными

Количество больных COVID-19 выросло в 18 областях Украины и в Киеве

В Украине за сутки выявлено 920 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 310 человек, 15 новых жертв вируса – СНБО

Российские наемники 15 раз открывали огонь на Донбассе

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

В КНДР заявляют, что выявили первый случай подозрения на COVID-19

Подозреваемый в поджоге собора в Нанте соискатель убежища дал признательные показания

Российские наемники 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

Степанов: до 20-25% результатов ПЦР-исследований на коронавирус могут быть ложноотрицательными

В общежитии "КПИ" вспышка коронавируса, заболела треть жильцов

В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

Великобритания намерена совершенствовать способность противостояния России и Китаю в космосе

Количество больных COVID-19 выросло в 18 областях Украины и в Киеве

В ВСУ за сутки выявили 3 новых случая COVID-19, всего болеет 154 человека

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 95 человек, в том числе двух медиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА