В Харькове возле автомойки произошел взрыв

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства взрыва, который произошел вблизи автомойки по ул.Глебовская в воскресенье.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, владелец обнаружил, что в здании разбиты окна и поврежден фасад и сообщили об этом правоохранителям.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал... В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.